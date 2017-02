Real boekt zuinige zege, Bale scoort meteen bij rentree

© photo news.

video Real Madrid heeft met een zuinige 2-0 zege tegen Espanyol zijn leidersplaats in de Primera Division geconsolideerd. Goals van Morata en de heroptredende Gareth Bale volstonden voor de 'Koninklijke'. In het klassement telt Real vier punten meer dan Barça, dat pas morgenavond in actie komt.

Een geniale sleepbeweging van Cristiano Ronaldo en een fraaie goal van Morata. Het waren de schaarse hoogtepunten in een eerste helft waarin Real zijn tegenstander wegdrukte, maar voor doel weinig klaarmaakte. Het was wachten tot minuut 33, het moment dat Isco zijn penseel bovenhaalde. Morata kopte de panklare voorzet netjes in de linkerbenedenhoek.



Ook na de pauze viel er in Bernabeu weinig verheffends te noteren. Het luidste applaus kwam er bij een wissel. Gareth Bale maakte na 71 minuten een fel bejubelde rentree, de Welshman was bijna drie maanden uit roulatie na een enkeloperatie. Bale had slechts 13 minuten nodig om te tonen dat hij er weer helemaal staat. Wéér was het Isco die voor de assist zorgde, Bale knalde via de paal de 2-0 binnen.