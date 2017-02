Carcela en Pereira, die wel rood pakt, helpen Granada met goals aan levensbelangrijke zege

Door: redactie

17/02/17 - 23u15

Carcela effende het pad voor Granada. © epa.

video Granada heeft een goede zaak gedaan door vanavond met 4-1 te winnen van Real Betis op de 23e speeldag van de Spaanse Primera Division. De Braziliaanse Belg Andreas Pereira deed zijn duit in het zakje met een doelpunt, maar werd in de tweede helft ook wel met een rode kaart van het veld gestuurd na een opstootje. Ook Mehdi Carcela trof raak.

Het draait de laatste weken steeds beter bij Granada. De Spaanse laagvlieger stond begin december van vorig jaar nog troosteloos laatste in de Primera Division met amper vijf punten, maar is bezig aan een knappe remonte.



Tegen Real Betis trok het de goede lijn door en stond het bij de rust al 3-0 na doelpunten van voormalig Standard-speler Mehdi Carcela, Adrian Ramos en Andreas Pereira. In de tweede helft werd het zelfs 4-0 na het tweede doelpunt van de avond van Dortmund-huurling Ramos. In minuut 66 werd Pereira samen met Betis-speler Nahuel uitgesloten na een opstootje. Petros scoorde voor Betis nog een eerredder in de 75e minuut.



In de rangschikking staat Granada nog altijd op de achttiende en voorlaatste plaats met zestien punten, maar nadert het wel tot op twee punten van de veilige zeventiende plaats.