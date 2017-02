Jordi Figueras (ex-Club Brugge) verdacht van matchfixing

Door: redactie

16/02/17 - 21u14 Bron: Belga

Jordi Figueras. © photo news.

Een Spaanse rechter heeft vandaag in Pamplona drie oud-spelers van Betis Sevilla, onder wie Jordi Figueras (ex-Club Brugge), aangeklaagd voor hun betrokkenheid in een matchfixingschandaal. In totaal worden achttien personen ervan verdacht de uitslagen van twee voetbalwedstrijden van de Spaanse Primera Division in het seizoen 2013-2014 beïnvloed te hebben.