Wereldgoals Carrasco en Torres helpen Atlético mee aan zege na zinderend slot

Manu Henry

12/02/17 - 23u18

© afp.

video Yannick Carrasco en zijn Atlético Madrid zijn vanavond door het oog van de naald gekropen. 'Los Rojiblancos' keken na 85 minuten nog tegen een 1-2 achterstand aan op eigen veld tegen Celta Vigo. Maar in drie dolle minuten, mede dankzij een geniale ingeving van Carrasco, ging Atlético alsnog op en over de Spaanse middenmotor (3-2).

Van een goede start was er allerminst sprake vanavond voor Atlético Madrid. De troepen van coach Simeone werden al na vijf minuten op achtervolgen aangewezen nadat Cabral de debatten opende. De reactie van de thuisploeg was er echter eentje om u tegen te zeggen, met dank aan Fernando Torres. 'El Niño' scoorde zoals in zijn beste dagen met een verbluffende halve omhaal de gelijkmaker (zie video onderaan). Op het halfuur kreeg de Spaanse goalgetter een uitgelezen kans om zijn team om voorsprong de voorsprong te bezorgen, maar zijn strafschop spatte uiteen op de dwarsligger. Een elfmeter die nota bene tot stand kwam na een overtreding op Carrasco. Zo bleef de 1-1 lang op het scorebord staan, tot in minuut 78 Guidetti het Estadio Vicente Calderón een tweede keer het zwijgen oplegde: 1-2, een verrassing in de maak.



Staaltje klasse Carrasco

Een nederlaag leek onafwendbaar voor Atlético, zij het niet dat Yannick Carrasco - net als Fernando Torres in de eerste periode - iets subliem uit zijn sloffen toverde. Onze landgenoot nam een afvallende bal in één tijd op de volley en het leer verdween héérlijk in doel. En nog was het niet gedaan. Nauwelijks twee minuten later, in minuut 88 zitten we dan, verloste Griezmann Atlético met de winnende treffer (3-2). Een belangrijke driepunter voor Diego Simeone en de zijnen want zijn team springt zo opnieuw over Real Sociedad naar plek 4 in La Liga - de plaats die recht geeft op een ticket voor de voorrondes van de Champions League.