Bale na drie maanden blessureleed weer op groepstraining Real

Lander Verhoeven

12/02/17 - 17u27 Bron: AD

© afp.

Gareth Bale heeft zijn rentree gemaakt op het trainingsveld van Real Madrid. Voor het eerst in bijna drie maanden deed de 27-jarige Welshman mee aan de groepstraining.

Bale moest eind november in Londen een operatie ondergaan, omdat de pezen van zijn rechterenkel waren beschadigd. De vleugelspits hervatte afgelopen maand weer voorzichtig de training, wel afzijdig van de groep. Vandaag sloot hij aan bij zijn teamgenoten die een dag eerder in Pamplona hadden gewonnen van Osasuna met 1-3.



Wanneer Bale zijn rentree kan maken in het elftal van trainer Zinedine Zidane, blijft voorlopig onduidelijk. De eerste confrontatie met Napoli in de achtste finales van de Champions League, woensdag in Madrid, komt zeker te vroeg. Zidane hoopt dat Bale tijdens de return in Napels op 7 maart weer inzetbaar is.