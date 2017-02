Niet voor gevoelige ogen: gruwelijke enkelblessure maakt meteen einde aan seizoen ploegmaat Messi

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Voor Barcelona-verdediger Aleix Vidal zit het seizoen erop. De 27-jarige Spanjaard liep gisteren een zware blessure op aan de rechterenkel op in het met 0-6 gewonnen duel tegen Deportivo Alavés. De onfortuinlijke rechtsachter moet onder het mes en kijkt tegen een revalidatie van vijf maanden aan. Een serieuze domper voor het 'Barça' van Luis Enrique.

Bij een tackle van de Fransman Theo Hernandez, vijf minuten voor het einde van de wedstrijd en met de eindstand al op het bord, bleef Vidal met zijn voet in de grond haken. Het gevolg zag er echt niet fraai uit. De enkel was volledig ontwricht, zodat de voet onnatuurlijk uit de haak stond. De kermende speler werd op een draagberrie van het terrein gebracht. Hernandez bood meteen na de wedstrijd zijn excuses aan, ook al was de fout onvrijwillig. Aleix Vidal paste dit seizoen aanvankelijk niet in de plannen van trainer Luis Enrique, maar kreeg de jongste tijd steeds meer speelgelegenheid en speelde ook op het veld van Deportivo Alavés een beresterke match. Tot het noodlot een kleine vijf minuten voor tijd toesloeg...