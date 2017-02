Showtime! Barça wervelt weer als vanouds en blikt Alavés in met 0-6 dankzij het goddelijke trio MSN

Door: Glenn Bogaert

11/02/17 - 18u00

video Het was lang geleden dat FC Barcelona nog eens een 'masterclass' voetbal heeft gedoceerd, maar vandaag was het van dat. De aula van de universiteit lag voor de gelegenheid op het veld van Deportivo Alavés, waar beroemde professoren als Messi, Suárez en Neymar het publiek imponeerden met hun kunstjes en kunde. 0-6 stond er na anderhalf uur op het scorebord te blinken. Demonstreren, inpakken en wegwezen. Al kreeg de klinkende monsterzege nog een donker randje door de zware blessure van Aleix Vidal een kleine vijf minuten voor tijd. Bijkomende pleister op de wonde: Messi en Suárez blijven de beste schutters met respectievelijk 17 en 18 doelpunten.

Wie de stand in de Primera División bekijkt, krijgt een vreemd beeld: FC Barcelona dat aan de leiding prijkt met maar liefst drie matchen meer gespeeld dan Real Madrid. Neem die koppositie dus gerust met een korreltje zout. Zonder grote accidenten en zotte toeren staat Real Madrid binnenkort weer afgetekend aan de leiding, maar het moet wel gezegd dat de aartsvijand uit Catalonië na een moeizaam begin van het seizoen op toerental is gekomen. 13 op 15 en het magische trio MSN dat weer tovert als vanouds.



Ook tegen Deportivo Alavés, de nummer 12 in La Liga, werd het weer zo'n leuke vertoning van de heilige drievuldigheid. Een kleine tien minuten voor rust brak Luis Suárez de ban: een knappe collectieve aanval van dichtbij voorbij een kansloze Pacheco gemikt. De thuisdoelman was wel een pak minder kansloos bij de 0-2 drie minuten later. Al te knullig duwde hij de bal op het hoofd van Suárez en zo viel de bal in cadeauverpakking voor de voeten van Neymar: 0-2.



Match gespeeld mag je gerust zeggen, ook al liet Christian Santos kort na rust de 1-2 liggen. Een aansluitingstreffer had de boel nieuw leven kunnen inblazen, maar in plaats van spannend werd het een ware demonstratie. Op nauwelijks acht minuten tijd ging het van 0-2 naar maar liefst 0-6. Dankzij goals van Messi, Rakitic, Suárez en tussendoor ook nog een door 'Leo' Messi afgedwongen owngoal van Alexis. Alavés in eigen huis als een mak schaap naar de slachtbank. Domper op de feestvreugde bij Barça was wel de late horrorblessure van Aleix Vidal. Mogelijk is er een zware enkelblessure in het spel. De klinkende 0-6 brengt FC Barcelona in ieder geval op een totaal van 48 punten, twee stuks meer dan Real Madrid. Maar Cristiano Ronaldo en co hebben dus nog drie matchen in het verschiet.