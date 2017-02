Wat een mooi gebaar: Alaves-spits troost verliezende fans Celta de Vigo na fluitsignaal

Lander Verhoeven

9/02/17 - 14u02 Bron: AD

© getty.

video Opmerkelijke taferelen gisteren na de halve finale van de Copa del Rey tussen Alaves en Celta de Vigo. In plaats van eerst te gaan vieren, stak Alavés-speler Deyverson de meegereisde Celta-fans een hart onder de riem na hun uitschakeling.

Nadat het laatste fluitsignaal had geklonken in Mendizorrotza, waren de fans van Celta in bedroefde stemming om het mislopen van de finale. Deyverson liep naar het uitvak toe en begroette een groot deel van de fans persoonlijk. De supporters konden het gebaar appreciëren.