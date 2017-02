Geen Belgen in finale Copa del Rey: na Carrasco strandt ook Theo Bongonda in halve finale

Lander Verhoeven

Theo Bongonda (links) in de heenmatch tegen Alaves © getty.

Celta de Vigo, met Theo Bongonda in de basis, kon niet winnen van Deportivo Alaves. De heenwedstrijd eindigde op een brilscore, dus kon het deze terugmatch alle kanten op gaan. Door deze overwinning mag de promovendus het opnemen tegen FC Barcelona in de finale op zaterdag 27 mei.

Gisteren raakte Atletico Madrid met de rode Carrasco niet verder dan een 1-1 gelijkspel in de beladen halve finale tegen Barcelona. Na de uitschakeling van Yannick is het ook de andere Belg Bongonda niet gelukt om door te stoten naar de finale. Hij verloor in de halve finale door een late treffer van Edgar Antonio Mendez. Voor Alaves is het de eerste keer dat ze in de eindfase van de Copa del Rey staan in hun 96-jarige clubgeschiedenis.