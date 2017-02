Carrasco voor deze late tackle op Arda van het veld gestuurd, Barça knikkert Atletico uit beker

Door: redactie

video Yannick Carrasco beleeft niet zijn beste periode in het truitje van Atletico Madrid. Nadat de Rode Duivel eerder onder meer in de clinch ging met trainer Diego Simeone, werd hij vandaag van het veld gestuurd in de terugmatch van de halve finale van de Copa del Rey. Atletico speelde 1-1 gelijk in Camp Nou, maar is uitgeschakeld na de 1-2-nederlaag in de heenmatch