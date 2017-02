De oude Cristiano Ronaldo is niet meer, aanschouw Ronaldo 2.0

Egon Van Nijverseel

7/02/17

Nieuwe statistieken van dit seizoen tonen aan dat Portugees international Cristiano Ronaldo een andere weg aan het inslaan is. Hij blijft weliswaar scoren aan de lopende band, maar de aandachtige voetballiefhebber zal deze verandering toch al opgemerkt hebben.

'Nummer 9' Vandaag de dag is Ronaldo niet meer de typische flankspeler die hij vroeger was. Hij ziet zichzelf liever in de rol van 'nummer 9', de diepe spits. Dit heeft als gevolg dat hij minder lang aan de bal is. Bij het aantal passes dat hij verstuurt zien we dezelfde evolutie als bij zijn dribbels; In zijn eerste seizoen gaf hij gemiddeld 40 passes per wedstrijd, dit seizoen minder dan 30.



Ronaldo blijft zelf de goals opstapelen, maar zijn nieuwe rol zorgt er voor wel voor dat hij minder kansen creëert voor zijn teamgenoten. Hij gaf dit seizoen slechts 3 assists, beduidend minder dan tijdens zijn vorige seizoenen waarin hij altijd minstens in de dubbele cijfers zat. © Skysports.