Ruime zege voor Barça, al helpt Bilbao-doelman aardig handje mee

video FC Barcelona heeft zich vanmiddag met ruime 3-0 cijfers van Athletic Bilbao ontdaan. Een overdreven score, want zo groot was het verschil tussen beide teams niet. Een gebrek aan efficiëntie en een blunderende doelman Iraizoz kelderden mogelijk puntengewin voor de Basken.

Dat het voor rust op wieltjes liep bij Barça, kan bezwaarlijk gesteld worden. Twee-nul voor, dat wel, een afspiegeling van een dominante eerste helft was het allerminst. Tegenstander Athletic Bilbao had zichzelf immers drie glasheldere kansen bij elkaar gespeeld. Al na drie minuten trof Raul Garcia via de hand van Ter Stegen de paal. Nog voor het kwartier kopte Inaki Williams een riante mogelijkheid onbegrijpelijk naast, Ter Stegen zou later nog eens gepast tussenkomen toen de donkere Bilbao-spits dreigend voor hem opdook. Néén, Barça was halfweg met 2-0 zeer goed bedeeld. Een intikker van Alcacer in de korte hoek en een vrijschopgoal van Lionel Messi, met daarin een merkwaardige rol voor Iraizoz. De Bilbao-doelman behandelde de bal zoals Flupke dat in onze jonge tijd op de speelplaats deed: als een hete patat.