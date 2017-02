Real Madrid ziet wedstrijd tegen Celta in het water vallen na zware storm

Door: redactie

4/02/17 - 15u51 Bron: Belga

Het dak van het Balaidos Stadion is beschadigd door het stormweer. © epa.

Real Madrid zal nog even geduld moeten oefenen voor een revanche tegen Celta de Vigo, dat de Madrilenen vorige week uit de Copa del Rey kegelde. Hun wedstrijd van morgen in Vigo wordt immers uitgesteld nadat een zware storm het stadion beschadigde. Bij Celta de Vigo is onze landgenoot Théo Bongonda een belangrijke pion.