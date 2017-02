Deportivo-Betis is afgelast door stormweer

Door: redactie

3/02/17 - 12u55 Bron: Belga

De competitiewedstrijd van vanavond tussen Deportivo La Coruna en Real Betis is afgelast.

Door stormweer raakte het dak van het Riazorstadion van Depor beschadigd. Delen van het dak vielen naar beneden en, omdat er nog stormweer op komst is, beslisten de autoriteiten uit veiligheidsoverwegingen de partij af te gelasten. Er is nog geen nieuwe datum vastgelegd.



Deportivo staat na twintig speeldagen zestiende (op twintig clubs) met 19 punten. Betis is dertiende met 23 punten.