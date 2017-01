Real-fans in straten woest na nieuw verlies en vooral Cristiano is kop van Jut: "Ga gerust naar China"

Door: redactie

19/01/17 - 13u11 Bron: AS.com

video

© ap.

Real Madrid was 40 (!) wedstrijden ongeslagen, tot de twee recentste partijen (tegen Sevilla en tegen Celta Vigo) verloren gingen. Vooral het verlies van gisteravond tegen Celta in de Copa del Rey kwam hard aan bij de fans van de 'Koninklijke' en het was vooral Cristiano Ronaldo die de wind van voren kreeg, zo blijkt uit de reactievideo die het Spaanse AS wist samen te stellen.



Lewandowski

Het was overigens de eerste keer in twee jaar dat 'CR7' nog een keertje een bekerwedstrijd afhaspelde, maar zijn aanwezigheid werd niet meteen op prijs gesteld door de fans die in bovenstaande video aan het woord komen. Sommigen houden het nog op het feit dat "hij minuten nodig heeft, want hij speelde weinig en zijn fysiek is toch één van zijn sterkste punten". Anderen vinden dan weer dat "de 9 zijn positie niet is" en verderop klinkt het zelfs dat hij "gerust naar China mag verkassen" en dat "Lewandowski zijn vervanger moet worden."



Benieuwd of deze 'fans' ook zo van de toren bliezen toen de Portugees met zijn team de Champions League won, of toen hij onlangs zijn vierde Ballon d'Or mocht ontvangen...