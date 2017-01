Gijon stuurt trainer Abelardo Fernandez de laan uit

Door: redactie

17/01/17 - 22u55 Bron: Belga

Abelardo Fernandez is niet langer de coach van Gijon. Dat heeft de Spaanse club vandaag bekendgemaakt. Gijon staat in de Primera Division na achttien speeldagen achttiende en kon dit seizoen nog maar driemaal winnen.

"Op een administratieraad is het gezamenlijke besluit genomen dat Fernandez niet langer de ploeg zal trainen", zo deelt Gijon mee. "De slechte sportieve resulaten liggen aan de basis van de beslissing."



Fernandez was vanaf februari 2014 T1 van Gijon. Voordien werkte hij bij de club uit Asturië als assistent. Onder zijn hoede steeg Gijon in 2015 naar de Primera Division.



Een naam van de opvolger is er nog niet, maar volgens de Spaanse pers beschikt Joan Francesc Ferrer "Rubi" over de beste papieren. Die zit na zijn ontslag in mei vorig jaar bij Levante zonder club.