Speler van Barcelona heeft alles over zijn coach: "Als ik voor hem van brug moet springen dan twijfel ik geen seconde"

Door: Glenn Bogaert

17/01/17 - 20u54

FC Barcelona of Real Madrid? De titelstrijd in Spanje ligt weer helemaal open na de verrassende nederlaag van 'De Koninklijke' op het veld van Sevilla. 'Barça' lijkt na een mindere periode eindelijk op toerental te komen en daar heeft het Ivan Rakitic niet eens voor nodig. De Kroatische middenvelder zit de laatste tijd vaker dan hem lief is op de bank, maar dat neemt hij zijn coach niet kwalijk. Wel integendeel zelfs.

"Trainer Luis Enrique heeft mij ontzettend hard geholpen", vertelt de 28-jarige ploegmakker van Lionel Messi aan 'France Football'. Rakitic krijgt heel veel vertrouwen van zijn coach en dat doet hem zoveel deugd dat hij alles over heeft voor de oefenmeester van de Catalaanse grootmacht: "Het was Luis Enrique die de club vroeg om mij te halen. Als ik voor hem van een brug moet springen, zou ik dat zonder twijfel doen. Hij heeft slechts een blik of een glimlach nodig om je het vertrouwen te geven dat je nodig hebt om succes te kunnen boeken."



Transfer over nieuw contract?

Vraag is waar de toekomst van Ivan Rakitic ligt. Er doen geruchten de ronde over een vertrek, maar ruim een week geleden liets vicepreses Jordi Mestre nog uitschijnen dat er van een transfer geen sprake kan zijn. Er zouden zelfs onderhandelingen lopen over een nieuw contract. De huidige verbintenis van Ivan Rakitic (ex-Sevilla) loopt af in juni 2019.