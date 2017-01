Real Madrid verliest na dol slot in Sevilla voor het eerst na 40 ongeslagen matchen

Door: redactie

video In de Primera Division heeft Real Madrid verloren na 40 ongeslagen matchen. Nochtans leek de Koninklijke in Sevilla op weg naar een nieuwe driepunter na het penaltydoelpunt van Cristiano Ronaldo, maar in de slotfase gaf Real Madrid alles uit handen. Ramos verlengde een vrije trap in eigen doel en in de extra tijd bezorgde invaller Jovetic Sevilla de zege met een knappe plaatsbal.

In een aangename eerste helft had Sevilla meer balbezit, maar de beste kans was voor de bezoekers uit Madrid. Benzema schotelde maatje Ronaldo de 0-1 voor, maar de Portugese sterspeler toonde dat ook hij maar een mens van vlees en bloed is. Ronaldo raakte de bal niet vol en mikte de wenkende kans naast. Aan de overzijde kon N'Zonzi niet profiteren van een inschattingsfout van doelman Navas en ook de plaatsbal van Vazquez was niet echt een succes te noemen.



Dom balverlies en penalty

In de tweede helft creëerde Sevilla meteen veel druk en dat resulteerde in enkele kansen. Navas duwde een schot van Vazquez over de lat en ook Ben Yedder geraakte niet voorbij de goalie van Real Madrid. Aan de overzijde bracht Sergio Rico redding op een poging van Ronaldo. Benzema was de volgende die zijn kans mocht wagen, maar het vizier van de Franse aanvaller stond niet op scherp. Uitstel van executie, want na dom balverlies van Sergio Escudero haalde doelman Rico rechtsachter Dani Carvajal onderuit. De koelbloedige Ronaldo stuurde Rico de verkeerde kant uit. Voor CR7 was het zijn 23ste treffer tegen Sevilla.



Owngoal van uitgefloten Ramos

De bezoekers leken op weg naar een nieuwe driepunter, maar in de slotfase gaven ze het volledig weg. Sergio Ramos, die zijn opleiding bij Sevilla genoot, kopte een scherp aangesneden vrije trap in eigen doel. Afgelopen donderdag werd de centrale verdediger op de korrel genomen door de fans van Sevilla. Toen hij een penalty scoorde voor Real (met een panenka), reageerde hij naar de Sevilla-fans. Na de owngoal toonde Ramos zijn klasse door zich voor het schot van Jovetic te gooien, maar diezelfde Jovetic bezorgde Real Madrid uiteindelijk toch een kater met een knappe plaatsbal in de rechterbenedenhoek. Real Madrid is nog steeds eerste in het klassement, maar Sevilla heeft slechts één punt minder.