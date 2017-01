Barcelona stelt renovatie Camp Nou uit tot 2018

Door: redactie

11/01/17 - 20u06 Bron: Belga

© getty.

De renovatie van het stadion van FC Barcelona, Camp Nou, zal niet in 2017 maar ten vroegste in juli 2018 starten. Dat kondigde de algemeen directeur van de club, Oscar Grau, aan tijdens een symposium in Barcelona. De renovatie hangt af van wijzigingen in het gemeentelijk ontwikkelingsplan van Barcelona.