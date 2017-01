Cristiano kon gewoon geen 'nee' meer zeggen toen deze diva hem om gunst vroeg

Door: redactie

11/01/17

Dat Cristiano Ronaldo véél fans heeft, daar moeten we intussen geen tekeningetje meer bij maken. Dat die dan ook vaak met aparte verzoekjes komen aandraven is dezer dagen ook niet onlogisch meer, en sinds kort circuleert er ook een video van zo'n verzoekje op het internet. Niemand minder dan Jennifer Lopez klampte 'CR7' namelijk aan toen die met wat vrienden in een club in Portugal vertoefde. En de intussen 47-jarige 'JLo' (die momenteel zoete broodjes bakt met rapper Drake, nvdr.) had dus zo'n vraag voor de sterspeler van Real Madrid.



Ze verkeerde immers in het gezelschap van haar jonger nichtje Tina Rios, die blijkt één van die vele superfans van Cristiano te zijn. Bovendien bleek het ook Rios' verjaardag, en als cadeau had ze graag een knuffel gekregen van haar idool. Zo gezegd, zo gedaan - toch als je Jennifer Lopez hebt om de kastanjes uit het vuur te halen.