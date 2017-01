Messi's magistrale vrije trap zorgt voor ultiem punt nadat flagrante strafschop niet gefloten werd

Door: Maarten Vanbergen

8/01/17 - 22u35

© afp.

video Lionel Messi heeft Barcelona een gelijkspel bezorgd in de slotseconden van de wedstrijd. Villarreal kwam kort na rust via Sansone op voorsprong, maar zag zijn doelpunt uitgewist worden dankzij een schitterende vrije trap van Lionel Messi in de slotfase. Tijdens de wedstrijd floot de ref drie keer niet voor hands in de zestienmeter, vooral bij de eerste claimde Barça terecht een strafschop want het ging om een wel heel falgrante fout (zie video hieronder).