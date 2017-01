Sevilla haalt stevig uit op bezoek bij Sociedad en wipt over Barça naar tweede plek

Door: redactie

Sevilla heeft drie punten overgehouden aan de verplaatsing naar Real Sociedad. De Andalusiërs wonnen vanavond vlot met 4-0 en klimmen daardoor minstens voor even naar de tweede plek in de stand. Sevilla heeft 36 punten, vier minder dan koploper Real Madrid.

Al voor rust leidde Sevilla comfortabel met 2-0 door twee treffers van de Franse spits Wissam Ben Yedder, die in de zomer overkwam van Toulouse. In de tweede helft zorgde de 26-jarige Fransman ervoor dat Pablo Sarabia de 3-0 kon binnenschieten. Vervolgens maakte hij zelf ook nog eens de 4-0. Dat was genoeg voor een applauswissel in blessuretijd.



Barcelona kan Sevilla morgen wel weer passeren, als de ploeg van coach Luis Enrique uit bij Villarreal weet de winnen.