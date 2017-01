In afwezigheid van Carrasco kan Simeone rekenen op Saul en Griezmann om stug Eibar te verslaan

Door: redactie

7/01/17 - 18u04

Atletico Madrid heeft het nieuwe jaar ingezet met een felbevochten driepunter. De club uit de Spaanse hoofdstad, die het zonder de gekwetste Yannick Carrasco moest doen, had het niet onder de markt met het stugge Eibar. In afwezigheid van de Rode Duivel zorgde Niguez en Griezmann voor de goals.

Ondaks de frisse temperaturen in Eibar beloofde het een warm namiddagje te worden voor de thuisploeg. 'Los Armeros' verloren hun vier eerdere competitieduels tegen Atletico en slikten daarin gemiddeld meer dan twee goals. Maar de ploeg met het piepkleine stadion, dat amper plaats biedt aan iets meer dan 5.000 toeschouwers, toonde aanvankelijk dat cijfers niet heilig zijn.



De thuisploeg hield in de eerste helft goed stand tegen Atletico, dat de rushes van Carrasco miste. Bovendien kon Eibar sporadisch voor dreiging zorgen, maar in de zone van de waarheid waren Sergi Enrich en co te slordig. De fans van beide ploegen konden zich in de eerste helft niet meer verwarmen aan goals.



Niguez breekt de ban (vanuit buitenspel)



In de tweede helft was dat wél het geval, toch voor de bezoekende fans uit de hoofdstad. 'Los Colchoneros' namen een hoekschop kort en Filipe Luis schilderde het leer op het hoofd van Saul Niguez, die vanuit buitenspelpositie het net deed trillen. Daarna drukte Eibar de troepen van Simeone bij momenten stevig terug en de 1-1 hing in de lucht.



Maar tegen de gang van het spel in viel het doelpunt aan de overzijde. Na wat geharrewar in de zestien tikte de onvermijdelijke Griezmann de 0-2 in doel en de Fransman bracht de zege van de bezoekers zo meteen in veiligheid.