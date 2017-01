Cristiano ontvangt vierde Ballon d'Or, waarna Real over Granada walst en record Barça evenaart

Yari Pinnewaert

7/01/17 - 14u48

© afp.

Real Madrid heeft vanmiddag geen spaander heel gelaten van dat arme Granada. Nadat Cristiano Ronaldo zijn vierde Ballon d'Or had mogen ontvangen, ging het feestje gewoon verder op het veld: het werd 5-0. Isco (2x), Benzema, Casemiro en Cristiano himself zorgden voor de goals in een zonovergoten Bernabéu.

Zinedine Zidane koos voor feestvarken Cristiano Ronaldo, Karim Benzema en Isco in de spits en de partij was niet eens een halfuur oud of de drie aanvallers stonden al op het scorebord. Eerst kon Isco openen, nadien verzilverde Benzema de rebound na een schot van Modric. Telkens zag Granada-doelman Ochoa er écht niet te best uit, tegen de 3-0 van Cristiano Ronaldo zullen dan weer weinig doelmannen opgewassen geweest zijn. Na prima voorbereidend werk van Marcelo buffelde de Portugees, die voor de aftrap dus in de bloemetjes werd gezet door onder andere Luis Figo en Ronaldo (de Braziliaan welteverstaan), machtig raak. En dan nog was het leed niet geleden, want in minuut 31 rondde weer Isco de assist van Modric af. Granada stond erbij en keek ernaar.