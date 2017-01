Spektakel in Spaanse Copa: Messi slaat keihard terug na twee pareltjes in eerste helft van Athletic Bilbao

Door: Glenn Bogaert

5/01/17 - 22u10

video Ook vanavond actie in de Copa del Rey in Spanje met FC Barcelona dat in de achtste finale een verraderlijk bezoekje brengt aan Athletic Bilbao. En de Basken stonden de Catalanen met getrokken messen op te wachten. Met resultaat overigens want nog voor het halfuur stond een nochtans op volle sterkte aantredend 'Barça' 2-0 in het krijt bij de rood-witten van San Mamés. Twee heerlijke doelpunten trouwens, een blamage in de maak voor de supersterren van Luis Enrique? Vroeg in de tweede helft lukte Lionel Messi alvast de belangrijke aansluitingstreffer.