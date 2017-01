Spektakel in Spaanse Copa: Messi slaat keihard terug na twee pareltjes in eerste helft van Athletic Bilbao

Door: Glenn Bogaert

5/01/17 - 22u10

video Ook vanavond actie in de Copa del Rey in Spanje met FC Barcelona dat in de achtste finale een verraderlijk bezoekje brengt aan Athletic Bilbao. En de Basken stonden de Catalanen met getrokken messen op te wachten. Met resultaat overigens want nog voor het halfuur stond een nochtans op volle sterkte aantredend 'Barça' 2-0 in het krijt bij de rood-witten van San Mamés. Twee heerlijke doelpunten trouwens, een blamage in de maak voor de supersterren van Luis Enrique? Vroeg in de tweede helft lukte Lionel Messi alvast de belangrijke aansluitingstreffer. Daar bleef het wel bij, ondanks twee rode kaarten voor een potig Bilbao. De terugmatch belooft spanning.

Het goede nieuws voor FC Barcelona: er staat volgende week woensdag ook nog een terugmatch op het programma. Het slechte nieuws: het zal dan toch een pak beter moet dan vanavond. Na 45 minuten al aankijken tegen een 2-0, niet bepaald goed voor het vertrouwen. Verdiend? Jazeker! Bilbao sloeg eerst toe via de onvermijdelijke oude krijger Aritz Aduriz. 36 kaarsjes blaast hij uit volgende maand. Een fenomeen, een echte killer. Iets voorbij halfweg in het eerste bedrijf stond hij aan de tweede paal klaar om de bal voorbij een kansloze Ter Stegen te buffelen. En van Buffel gesproken, Aduriz was de man die de aanvoerder van RC Genk die venijnige tik verkocht in de Europa League. Een sluwe vos.



Ref blundert

Het leed echter nog niet geleden voor Barça, dat drie minuten later al tegen een dubbele achterstand aankeek. Dit keer knalde Iñaki Williams het leer onhoudbaar binnen na een heerlijk subtiele baltoets van alwéér Aduriz. In de toegevoegde tijd mochten de 'Blaugrana' wel klagen toen de ref tot zijn scha en schande een loepzuivere penalty op Neymar liet passeren. Dé kans op 2-1 had dat moeten zijn. Als een zwerm vervelende vliegen gingen Messi, Iniesta, Piqué en co de scheids bestoken. Tevergeefs, géén elfmeter.



Venijn (bijna)in staart

Of de bezoekers dit kunnen nog rechtzetten? Na een kwartiertje bezinnen, wakkerde wie anders dan 'Leo' Messi de hoop alweer aan met een prinsheerlijke vrije trap. Bij Bilbao schreeuwden ze moord en brand, doelman Gorka Iraizoz op kop want hij had de bal niet over de doellijn gezien. Oordeel hieronder zelf! 'Los Leones' moesten alle zeilen bijzetten om hun voorsprong vast te houden en gebruikten alle mogelijk middelen. Op ruim vijf minuten tijd mochten Raúl García en Iturraspe inrukken. Met negen was het pompen of verzuipen voor een dapper Bilbao. In de ultieme slotfase knalde Messi op een corner nog tegen de paal. Geen gelijkmaker, wél een leuke terugmatch in het verschiet in Camp Nou.