Prandelli houdt het na minder dan drie maanden voor bekeken bij Valencia

Door: redactie

30/12/16 - 23u47

© Getty.

Cesare Prandelli is niet langer de coach van Valencia. De 59-jarige Italiaan stapte minder dan drie maanden na zijn aanstelling zelf op omdat de club volgens hem gedane beloftes niet nakomt. Prandelli zou zijn selectie in de wintertransferperiode mogen versterken met vijf spelers, maar daar blijkt nu geen geld voor.

Prandelli kwam op 3 oktober aan het roer te staan bij Valencia. Hij volgde de twee weken eerder ontslagen Spanjaard Pako Ayestaran op. Valencia moet nu op zoek naar een tiende coach sinds Unai Emery de club in juni 2012 na vier seizoenen verliet.



Toen Prandelli begin oktober voor twee jaar tekende, was Valencia zeventiende en op drie na laatste in de Primera Division en dat is acht speeldagen later nog steeds zo. De eerste wedstrijd onder de voormalige bondscoach van Italië werd nog wel gewonnen, maar daarna werd er vier keer verloren en drie keer gelijkgespeeld.



Assistent Voro Gonzalez, die na het ontslag van Ayestaran al tijdelijk hoofdcoach werd, neemt het opnieuw over. Dinsdag zit hij al op de bank voor een bekermatch tegen Celta de Vigo.