Messi brengt de kerstdagen door in zijn geboortedorp (en dat doet hij in speciaal gezelschap)

Door: redactie

24/12/16 - 22u56

De Spaanse Primera Division ligt tot begin januari stil en dus kan Lionel Messi de feestdagen doorbrengen in zijn thuisland Argentinië. De superster van FC Barcelona trok naar zijn geboortedorp Rosario en daar hield hij een reünie met enkele ploegmaats van bij zijn ex-club, Newell's de Rosario.

Behalve Messi zelf zijn ook zijn verloofde Antonella Roccuzzo en hun zoontjes Thiago en Mateo naar Argentinië gereisd. Het was de Argentijn Juan Leguizamon, ook een ex-ploegmaat van de 'Vlo', die enkele foto's deelde op Instagram.



Op zondag 8 januari komt Messi opnieuw in actie met Barcelona. De Catalanen staan dan voor de lastige verplaatsing naar Villarreal, de nummer vier in Spanje. In 'El Madrigal' ging onder meer het Atlético Madrid van Yannick Carrasco eerder al met de billen bloot (3-0).