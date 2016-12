Zware klussen voor Real en Barcelona in de achtste finales Copa del Rey

Door: redactie

23/12/16 - 13u52 Bron: Belga

Real Madrid bekampt Sevilla in de achtste finales van de Copa del Rey © afp.

De loting van de achtste finales van de Copa del Rey, het Spaanse bekertoernooi, heeft twee topaffiches opgeleverd. Real Madrid treft Sevilla, terwijl Barcelona Athletic Bilbao ontmoet. De heenwedstrijden vinden plaats op 4 januari, een week later op 11 januari volgen de terugwedstrijden.

Met Real Madrid-Sevilla spelen niet alleen de eerste en de derde uit de Primera Division tegen elkaar. Beide teams stonden in augustus ook al tegenover elkaar voor de Europese Supercup, na verlengingen met 3-2 gewonnen door Real Madrid. Vlak na de bekerontmoetingen (op 15 januari) nemen beide teams het ook nog tegen elkaar op in de competitie.



Barcelona krijgt met Athletic Bilbao, in de groepsfase van de Europa League nog tegenstander van Racing Genk, ook geen makkelijke opponent. Barcelona staat momenteel derde in de competitie, Bilbao zevende.



Yannick Carrasco en Atletico Madrid nemen het op tegen Las Palmas, terwijl Celta de Vigo en Bongonda Valencia en Bakkali ontmoeten. Tweedeklasser Alcorcon (eigendom van Roland Duchâtelet) treft de enige andere tweedeklasser, Cordoba.



Loting van de achtste finales:

Las Palmas - Atletico Madrid

Alcorcon (tweede klasse) - Cordoba (tweede klasse)

Athletic Bilbao - FC Barcelona

Real Madrid - Sevilla

Real Sociedad - Villarreal

Deportivo - Alaves

Valencia - Celta Vigo

Osasuna - Eibar