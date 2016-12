Ryan Babel vertrekt na half seizoen bij Deportivo

Door: redactie

22/12/16 - 10u08 Bron: ANP

Ryan Babel vertrekt na een half seizoen alweer bij Deportivo La Coruña. De dertigjarige aanvaller gaat op zoek naar een andere club.

"Ik ga nog met mijn zaakwaarnemer praten. Maar vanwege omstandigheden binnen mijn familie moet ik ingaan op een andere aanbieding", vertelde de aanvaller woensdagavond na afloop van het door zijn ploeg gewonnen bekerduel met Real Betis (3-1).



Babel wilde nog niet zeggen op welke aanbieding hij ingaat. Wel bevestigde hij dat het Turkse Besiktas interesse in hem heeft. "Maar er zijn ook nog twee andere clubs", zei de aanvaller.



Babel liet in het begin van dit seizoen zijn lucratieve contract bij Al-Ain in de Verenigde Arabische Emiraten ontbinden voor een kans bij Deportivo, waarvoor hij de afgelopen maanden vier keer scoorde in de Spaanse La Liga.