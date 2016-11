Spaanse fiscus eist 52 miljoen euro van topclubs

Door: redactie

25/11/16 - 20u06

© afp.

De Spaanse belastingdienst wil dat Real Madrid, Barcelona, Atletico, Sevilla en Valencia 52 miljoen euro terugbetalen. De vijf clubs zouden door zaakwaarnemers direct te betalen geen belastingen hebben betaald bij enkele transfers. Dat meldt de Spaanse krant El Confidencial.

Barça is met 19 miljoen euro (inclusief 5 miljoen boete) de grootste 'wanbetaler'. Daarna volgen Real Madrid (11 miljoen plus 5 miljoen boete), Atlético (4 miljoen plus 2 miljoen boete), Valencia (6 miljoen) en Sevilla (5 miljoen). De fiscus kan een deel van de boetes ook bij spelers opeisen.