He's back! Barça, met wederoptredende Messi, flitst weer als vanouds tegen Deportivo: 4-0

15/10/16 - 18u07

video Als er al sprake was van een crisis bij Barcelona, dan is die na vanmiddag bezworen. In het eigen Camp Nou overklaste het team van Luis Enrique Deportivo La Coruña compleet, met een duidelijke 4-0 als resultaat. Messi maakte zijn rentree na een maand van blessureleed en pikte meteen al zijn goaltje mee. Barça volgt nu op een punt van voorlopige leider Sevilla. 'Blaugrana' lijkt alvast klaar voor de kraker van komende woensdag tegen Manchester City.

Deze thuiszege was meer dan welkom voor de Catalanen. Voor de interlandbreak moesten ze nog twee pijnlijke nederlagen slikken. 13 op 21 betekende voor Messi en co dan ook een gemiste competitiestart. Barça was dus extra gemotiveerd voor de driepunter en liet de tegenstander eigenlijk nooit in de match komen. Halverwege de eerste helft brak Rafinha na een vlotte combinatie met Suarez de ban. Diezelfde Rafinha verdubbelde wat later vanuit de rebound. Op slag van rust was de match al helemaal gespeeld, toen Suarez nog eens uitpakte met een klasseflits. De Uruguayaan draaide zich meesterlijk vrij en schoot van dichtbij tegen de netten.



'Messiaans' wederoptreden

In de twee voorbije wedstrijden gaf Barcelona telkens een voorsprong uit handen, maar zover kwam het deze keer niet. Even voor het uur kreeg Messi dan zijn langverwachte invalbeurt. De publiekslieveling, die eind september uitviel tegen Atlético Madrid, werd meteen getrakteerd op een staande ovatie. Welgeteld twee baltoetsen later stond hij ook al op het scorebord. Op aangeven van Neymar duwde hij de bal schijnbaar simpel in doel. Camp Nou gierde van de pret.



Vorig seizoen ging Deportivo met 0-8 onderuit tegen Barcelona en ook nu moest de kelk tot op de bodem worden geledigd. Tot overmaat van ramp werd kapitein Laure ook nog onterecht van het veld gestuurd na een vermeende elleboogstoot. Messi liet het niet aan zijn hart komen en strooide vanuit een vrije rol lustig met gemeten passes. De eenrichtingsvertoning leverde wel niets meer op, al werd de 5-0 van Mathieu wel nog ten onrechte afgekeurd voor buitenspel.