De interesse van Chelsea? Die laat Carrasco alvast van zich afglijden na deze nieuwe uitspraken

Vorige week las u hier al hoe Atlético op een plan broedt om Yannick Carrasco langer aan zich te binden en de Rode Duivel lijkt niet weigerachtig te staan tegenover een verlengd verblijf in Madrid. Gisteren was hij een van de genodigden bij de officiële opening van de officiële merchandisingwinkel van Atlético op de Gran Vía in Madrid en daar sprak hij woorden die ongetwijfeld als muziek in de oren klonken van de fans van 'los Colchoneros'.

Het Spaanse Marca citeert Engelse media die het over interesse van Chelsea hebben, maar (in clubverband dan) ploegmaat worden van Thibaut Courtois, Eden Hazard en Michy Batshuayi; dat lijkt niet voor meteen. "Ik heb nog een contract tot 2020 en ook nadien wil ik hier nog blijven", luidde het bij flankspeler, die met Atlético aan de top van La Liga staat. "We bekijken het wedstrijd per wedstrijd en werken keihard om zo ver mogelijk te geraken. Ook ik werk heel hard om titularis te zijn, het is aan de coach om te kiezen of ik dat al dan niet verdien."



Carrasco heeft het dus uitstekend naar zijn zin in de Spaanse hoofdstad. "Ik heb het hier goed, ik ben tevreden dat ik op deze opening aanwezig mag zijn en het is goed om mensen te zien die ons steunen", zo verwees hij naar de honderden fans die ook hun opwachting maakten. "Zij hebben me hier uitstekend ontvangen. Nu en dan scanderen ze mijn naam en ik hoop dat ze dat ook in de toekomst nog gaan blijven doen", besloot de Rode Duivel.