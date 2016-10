"Atlético wil contract van Carrasco openbreken" (geef hen eens ongelijk na wat hij gisteren liet zien)

Door: Mike De Beck

8/10/16 - 13u05 Bron: AS

video Gisteren etaleerde Yannick Carrasco nog zijn klasse in het Koning Boudewijnstadion en ook in het Vicente Calderón groeit onze 23-jarige landgenoot wedstrijd per wedstrijd. Atlético Madrid wil dan ook niets aan het toeval overlaten met het vizier op de toekomst. Volgens het Spaanse AS starten 'Los Colchoneros' de gesprekken met de makelaar van Carrasco op in een poging om zijn contract helemaal open te breken. Geef ze eens ongelijk nadat Carrasco gisteren onder andere twee schitterende acties op de grasmat van de Heizel legde en ook vorige week voor de knappe winner tegen Bayern München zorgde in de Champions League.