Ter Stegen steekt hand in eigen boezem na blunder: "We maken allemaal fouten"

6/10/16 - 15u16 Bron: Instagram

Marc-André ter Stegen heeft er ongetwijfeld geen al te beste zondagnacht opzitten. Het Duitse sluitstuk van Barcelona ging het afgelopen weekend tot twee keer toe in de fout op het veld van het Celta de Vigo van Theo Bongonda, met een spectaculaire 4-3 nederlaag voor de Catalanen tot gevolg. Bij het eerst tegendoelpunt speelde de Duitse doelman al bijzonder slecht in op Busquets, maar vooral bij de laatste treffer van Celta de Vigo stak de nonchalance bij Ter Stegen de kop op. Pablo Hernández kon het boogballetje met een rake kopbal in doel deviëren. "We zijn allemaal mensen. We maken fouten. Stop nooit met jezelf te zijn!", gaf Ter Stegen zijn fout toe.



Ondertussen is de doelman van de blaugrana zich samen met de Duitse nummer een Manuel Neuer aan het voorbereiden op de volgende twee WK-kwalificatiewedstrijden van de 'Mannschaft'. "Nu terug aan het werk met de Duitse nationale ploeg."