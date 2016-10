Ronaldinho kende een gewéldige passage in Barcelona, maar van één ding heeft hij toch wel een beetje spijt

Yari Pinnewaert

5/10/16 - 21u08 Bron: Gulf News

Tussen 2003 en 2008 kende Ronaldinho een werkelijk gewéldige passage bij FC Barcelona, maar er is één ding waar de Braziliaanse balvirtuoos toch een beetje spijt van heeft. "Ik had zo graag nog meer wedstrijden aan de zijde van Messi gespeeld", zo onthult de legendarische Braziliaan bij Gulf News.

Lionel Messi stak al even de neus aan het venster toen Ronaldinho dé draaischijf was van Barça, maar de 'Vlo' stond natuurlijk nog lang niet zo ver als dat hij vandaag staat. "Messi is een geweldige speler, en ik ben heel blij dat ik hem kon helpen aan het begin van zijn professionele loopbaan - onder meer door de assist te geven bij zijn eerste doelpunt", aldus Ronaldinho.



"Als ik dan zag hoe goed hij werd, dan vind ik het achteraf gezien spijtig dat ik nooit meer wedstrijden aan zijn zijde heb kunnen spelen", zo is de Braziliaan eerlijk. "Snel nadat hij helemaal doorbrak, was mijn tijd bij Barça echter over. Het was tijd voor mij om nieuwe dingen te bereiken en andere doelen te stellen", besluit Ronaldinho, die ook nog meegaf "geen spijt te hebben van zijn overgang naar AC Milan in 2008.