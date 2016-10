Elfmeters gestopt van Messi, Ronaldo en Griezmann: hoe speelde concurrent van Ryan dat klaar?

Door: Mike De Beck

Een strafschop gestopt van Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en na afgelopen weekend ook een elfmeter van Antoine Griezmann. Het brengt Diego Alves ondertussen aan 22 geweerde penalty's in alle competities op een totaal van maar liefst 45 stuks. Een statistiek waar zelfs penaltyspecialist Jean-Marie Pfaff trots op zou zijn. Hoe het Braziliaanse sluitstuk van Valencia dat voor elkaar kreeg, legt hij maar al te graag even uit.

Bij Atlético Madrid konden ze zich het afgelopen weekend de haren wel uit het hoofd trekken. Twee keer kregen 'Los Colchoneros' de kans om Diego Alves te vloeren vanop de stip, maar Antoine Griezmann en Gabi konden die klus niet klaren. Telkens lag de 31-jarige Braziliaanse doelman in de weg. Valencia verloor dan wel met 2-0 van het Atlético Madrid van Yannick Carrasco, maar de concurrent van Mathew Ryan krikte zijn cijfers wel wat op. In negentien van de laatste 40 strafschoppen tegen Valencia klaarde Diego Alves dezelfde klus. "Je intuïtie volgen is belangrijk", verklaart de doelman zijn succesrecept aan Superdeporte.



"Verwachtingspatroon stijgt"

"Het draait om het lezen van de beweging, de rust bewaren en de reflexen. Er spelen veel factoren mee om een strafschop te stoppen. Bij elke penalty die je stopt, stijgt het verwachtingspatroon bij de supporters. Ze verwachten dat je ook de volgende stopt en dan stijgt de druk ook bij de persoon die de strafschop gaat nemen. Ik geniet niet van strafschoppen, want het is altijd een nerveuze situatie."



In september passeerde de voormalige doelman van Almeria de legendarische recordhouder Andoni Zubizarreta al. "Ik ben er trots op om deel uit te maken van de geschiedenis in La Liga met doelmannen als Cañizares, Palop en Zubizarreta", vertelde de ploegmakker van Zakaria Bakkali.