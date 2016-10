Barça beleeft sensationele avond in Galicië: 4-3 onderuit na blunder van ter Stegen

Door: Mike De Beck

Marc-André ter Stegen zal zich die ene warme zondagavond in Gallicië nog lang herinneren. Het Duitse sluitstuk van Barcelona kreeg het namelijk bijzonder warm in het Estadio Balaídos. Celta de Vigo deed het kwik voor de blaugrana al in de eerste helft stijgen door drie stevige blunders achterin af te straffen: 3-0. Barcelona leek zich terug in de partij te knokken en kwam terug tot 3-2. Totdat ter Stegen veel te nonchalant probeerde uit te voetballen. Pablo Hernández deelde het nekschot uit voor de Catalanen die nog wel tot 4-3 konden milderen. Het relaas van een sensationale avond in de Primera Division.

Iniesta moet de meubelen redden Als de nood het hoogst is, kan Luis Enrique nog altijd op de ervaring van Andrés Iniesta rekenen. 'El Blanquito' kwam tijdens de rust uit de kleedkamers voor zijn 600ste officiële wedstrijd (in alle competities) in het shirt van de blaugrana. Geen twaalf minuten later schilderde hij een kortgenomen hoekschop al op de knikker van Gerard Piqué. De ommekeer leek daarmee ingezet.



Neymar wil tweede elfmeter

De bezoekers speelden -anders dan in de eerste helft - dan toch de bal wat beter rond en dat resulteerde acht minuten later al in de 3-2. Iniesta stuurde André Gomes het straatje in, maar die werd een halt toegeroepen door Hugo Mallo. Neymar bedankte en zette de elfmeter met plezier om. Niet veel later kon de bal opnieuw op de stip na een trekfout op diezelfde Neymar. Tot grote ontgoocheling van de Braziliaan gebeurde dat echter niet.