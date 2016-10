Twee gemiste strafschoppen, maar Atletico Madrid gaat toch met volle buit lopen

Door: Steven Gijbels

2/10/16 - 13u54

video Atletico Madrid blijft ook na zeven speeldagen ongeslagen. Op het veld van Valencia pakten de manschappen van coach Simeone drie verdiende punten, 0-2. 'Los Colchoneros', met Yannick Carrasco op het uur als invaller, misten twee strafschoppen. Griezmann en Gameiro trokken de bezoekers alsnog over de streep. Bij Valencia mocht Bakkali nog tien minuutjes meevoetballen.

Valencia is al lang niet de topploeg die het ooit was. Het greep afgelopen seizoen naast een Europees ticket en ook dit jaar wil het maar niet lukken. Met zes schamele punten uit de eerste zes duels staat het in de staart van het klassement. Atletico Madrid van zijn kant kon bij winst de koppositie (even) overnemen van Real Madrid dat om 16u15 in eigen huis het bescheiden Eibar ontvangt.



Yannick Carrasco zag vanaf de bank hoe de bezoekers het initiatief probeerden te nemen. Door sterk keeperswerk van Diego Alves (Mat Ryan, ex-Club Brugge, zit zelfs niet meer in de kern bij Valencia) stond de brilscore halfweg nog op het bord. De Braziliaanse ranselden pogingen van Saul en Griezmann uit zijn kooi en stopte ook een strafschop van de Franse schutter.



Ook na de pauze waren de beste kansen voor Los Colchoneros. Het was uiteindelijk Griezmann die de ban brak (nadat Carrasco op het uur mocht opdraven). De aanvaller trapte het leer staalhard in het dak van het doel. Valencia was niet bij machte om iets terug te doen. Integendeel, Atletico verzuimde de score uit te diepen. Invaller Torres kopte van dichtbij over en Gabi miste ook nog een elfmeter. De aanvoerder vond eveneens Alves op zijn weg. Diep in de extra tijd zorgde Gameiro alsnog voor de bevrijdende 0-2 einstand.