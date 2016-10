Valencia stelt met Cesare Prandelli al vierde coach in jaar tijd aan

Door: redactie

1/10/16

Valencia heeft Cesare Prandelli aangesteld als nieuwe trainer, zo meldt de Spaanse club vandaag op de clubwebsite. De Italiaan ondertekende een contract tot 30 juni 2018. Prandelli zat zonder club sinds zijn ontslag bij het Turkse Galatasaray in november 2014.

De 59-jarige Prandelli zal maandag gepresenteerd worden aan de pers. Hij zit morgen nog niet op de bank bij de wedstrijd tussen Valencia en Atlético Madrid, maar zal de wedstrijd wel bijwonen vanuit de tribunes.



Cesare Prandelli verdiende vooral zijn strepen in Italië bij Fiorentina en de nationale ploeg. Met Fiorentina bereikte hij in 2007 de halve finales van de toenmalige UEFA Cup, waarin het werd uitgeschakeld door de latere winaar CSKA Moskou. In 2010 verliet Prandelli Fiorentina voor de rol als bondscoach bij het Italiaanse nationale elftal. Onder Prandelli bereikte La Squadra in 2012 de finale van het Europees kampioenschap, die het met zware 4-0 cijfers verloor tegen Spanje.



Bij Valencia wordt Prandelli de vierde coach in één jaar tijd. Eerder dit jaar werden Nuno Espírito Santo, Gary Neville en Pako Ayestaran al aan de kant geschoven.