Staartploeg Granada zet coach Paco Jemez op straat

Door: redactie

28/09/16 - 14u09 Bron: Belga

De Spaanse eersteklasser Granada heeft woensdag zijn trainer Paco Jemez ontslagen. Na amper drie maanden moet hij al opstappen wegens de tegenvallende resultaten, zo laat het team weten.

De 46-jarige Jemez zette in juni zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen maar wordt nu het slachtoffer van de slechte competitiestart van zijn ploeg. Na zes speeldagen staat de Andaloesische club negentiende en voorlaatste in de Primera Division, met 2 op 18.



Het 3-1 verlies maandag bij Alaves was de spreekwoordelijke druppel voor Jemez, die vorig seizoen degradeerde met Rayo Vallecano.



Beloftencoach Lluis Planaguma neemt ad interim over. Dit weekend ontvangt Granada op de zevende speeldag Leganes.



Jemez is na Pako Ayestaran (Valencia) de tweede trainer die dit seizoen wordt ontslagen in de hoogste klasse van het Spaanse voetbal.