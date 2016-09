Zich zo voor het eerst sinds lang weer voetballer mogen noemen, het doet duidelijk wat met een mens

Yari Pinnewaert

12/09/16 - 07u38

Real Madrid deed afgelopen weekend goede zaakjes in de Primera Division. Waar aartsrivaal Barcelona nog verrassend onderuitging tegen Alaves, boekte de 'Koninklijke' een klinkende 5-2 zege tegen Osasuna. Misschien nog belangrijker dan die overwinning was de terugkeer van Cristiano Ronaldo, die voor het eerst sinds zijn blessure in de EK-finale in actie kwam voor de Madrilenen. Hij scoorde ook -of wat had u dan gedacht- en de bijbehorende leidersplaats moest achteraf gevierd worden. Op het trainingscomplex van Valdebebas hield de klas van Zinedine Zidane dan ook een verkleedpartij met bijbehorend etentje om de goede gang van zaken te vieren. Daarop koos Cristiano voor een roze pruik met een nerdbrilletje, terwijl zoontje Cristiano Junior het duidelijk iets stoerder hield.