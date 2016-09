Invaller Charly Musonda Jr. gaat winnen in Valencia

Door: redactie

11/09/16 - 18u33 Bron: Belga

Charly Musonda Junior (links, archieffoto). © epa.

Charly Musonda Junior en Real Betis hebben op de derde speeldag van de Primera Division op de valreep een 2-3 overwinning geboekt bij Valencia. Betis leek na goals van Castro (38.) en Joaquin (54.) lang het laken naar zich toe te trekken. Bovendien speelde Valencia de laatste 40 minuten van de partij met een man minder na de rode kaart voor Enzo Perez. Maar de thuisploeg toonde veerkracht en kwam dankzij treffers van Rodrigo (75.) en Garay (78.) opnieuw langszij. In de toegevoegde tijd bezorgde Castro (90+2.) de bezoekers echter alsnog de drie punten.



Charly Musonda Junior mocht bij Betis na 68 minuten invallen en pakte een gele kaart. Zakaria Bakkali zat niet in de selectie bij Valencia. Betis staat na drie speeldagen met een 4 op 9 in de middenmoot, Valencia is na een dramatische 0 op 9 gedeeld laatste.