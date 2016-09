Na zijn goal bij Rode Duivels mag Carrasco nu ook eindelijk juichen met Atlético

Bewerkt door: Glenn Bogaert

10/09/16 - 15u13 Bron: Belga

© afp.

Atlético Madrid heeft op de derde speeldag van de Primera División zijn allereerste zege van het seizoen geboekt. Het won met ruime 0-4 cijfers bij Celta de Vigo. Rode Duivel Yannick Carrasco stond bij de bezoekers in de basis en werd na 68 minuten gewisseld. Bij Celta de Vigo werd belofteninternational Theo Bongonda vier minuten voor tijd naar de kant gehaald.

Na twee puntendelingen op rij heeft het Atlético Madrid van Carrasco, Griezmann en coach Diego Simeone zijn eerste driepunter van het seizoen beet. Op bezoek bij Celta de Vigo beslisten 'Los Colchoneros' de partij in de tweede helft. Middenvelder Koke opende de score na 53 minuten op voorzet van Antoine Griezmann, waarna datzelfde Franse goudhaantje Griezmann (2x) en Correa in het slot de score verder opdreven. In de stand komt Atlético zo terug tot op één punt van leiders Real Madrid, FC Barcelona en Las Palmas. Die drie teams komen later dit weekend nog wel in actie.