Real en Atletico mogen tot januari 2018 geen transfers doen

Real en Atletico Madrid mogen tot januari 2018 geen transfers doen. Beide clubs waren in beroep gegaan tegen een beslissing van de Wereldvoetbalbond (FIFA) in januari, die hen de komende twee transferperiodes verbood om spelers aan te trekken. Vanwege dat beroep werd het transferverbod toen voorlopig opgeschort. Zo konden beide clubs deze zomer alsnog spelers aanwerven.



De Beroepscommissie van de FIFA heeft de strafmaatregel nu echter bekrachtigd. Real en Atletico moeten daardoor tot januari 2018 wachten vooraleer ze nieuwe spelers kunnen aantrekken. Beide Madrileense clubs kregen de straf opgelegd vanwege inbreuken op de regelgeving inzake het aanwerven van niet-Spaanse spelers onder 18 jaar.



Real heeft al aangekondigd naar het Internationaal Sporttribunaal (TAS) te stappen om daar de "onrechtvaardige beslissing" aan te vechten. In het verleden kreeg aartsrivaal FC Barcelona een gelijkaardige straf opgelegd, waardoor het in beide transferperiodes van 2015 geen zaken mocht doen. In januari van dit jaar schreef de club direct 77 nieuwe spelers in.