Madrileense burgemeester wil 18,4 miljoen euro illegale staatssteun terug van Real Madrid

Door: redactie

29/08/16 - 15u33 Bron: Belga

© getty.

De burgemeester van Madrid, Manuele Carmena, heeft vandaag aangekondigd dat ze 18,4 miljoen euro aan overheidssteun terugeist van Real Madrid. In juli besliste de Europese Commissie dat de transactie uit 2011 illegaal was.

"De stad Madrid zal met alle mogelijke middelen proberen de beslissing van de Europese Commissie uit te voeren en het bedrag van 18,4 miljoen euro, in 2011 toegestaan aan Real Madrid, terug te vorderen", kondigde Carmena aan in een persbericht.



De Koninklijke had het bedrag verkregen na een illegale grondtransactie. De stad betaalde voor de grond in 2011 een compensatie van 22,7 miljoen euro aan de club. Dat compensatiebedrag was echter ruim overdreven en had niet hoger mogen zijn dan 4,3 miljoen euro. Het stuk land werd volgens de Europese Commissie "overgewaardeerd met 18,4 miljoen euro". Dat bedrag moet de voetbalclub nu terugbetalen.



De Europese Commissie heeft beide partijen vier maanden gegeven om de transactie te voltooien. Naast Real Madrid zouden ook zes andere Spaanse clubs (FC Barcelona, Athletic Bilbao, Osasuna, Valencia, Hercules en Elche) zulke "illegale overheidssteun" hebben ontvangen.