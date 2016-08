Real Madrid met de hakken over de sloot voorbij Celta

Door: redactie

video Real Madrid had niet veel overschot, maar hield wel de drie punten thuis tegen Celta de Vigo, 2-1. Het was Toni Kroos die de 'Koninklijke' in minuut 81 over de streep terug met een fraai afstandsschot (zie hierboven). De troepen van coach Zinedine Zidane boeken zo 6 op 6. Celta, dat in de Europa League Standard ontmoet, blijft achter met 0 punten.

Real Madrid moest het nog altijd zien te rooien zonder sterspeler Cristiano Ronaldo. Ook Karim Benzema en Isco liggen nog in de lappenmand. Daardoor kreeg het jonge supertalent Asensio (weggeplukt bij Espanyol) weer zijn kans op de linkerkant en mocht Morata zich uitleven diep in de spits. Bij Celta stond onze landgenoot Theo Bongonda (ex-Essevee) negentig minuten op het veld.



De thuisploeg begon bijzonder slap aan de partij. Celta speelde prima mee en was in de eerste periode zeker de evenkie. Enkel Modric had de openingstreffer aan zijn schoen. Eerst stond de lat in de weg en daarna hield Alvarez de Kroaat van een doelpunt.



Zidane had zijn manschappen tijdens de pauze duidelijk een donderpreek gegeven want Real kwam als een bezetene uit de kleedkamer. Op het uur kreeg het loon naar werken. Asensio miste eerst nog, maar Morata faalde in de herneming niet. Lang kon de thuisploeg echter niet profiteren. Orellana trapte Celta met een pareltje weer langszij. Bernabeu maakte zich op voor een gelijkspel tot Kroos zijn duivels ontbond. Hij schoof de bal via de paal tien minuten voor tijd in doel en schonk Real zo alsnog de volle buit, 2-1.