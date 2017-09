Benteke mogelijk tijd buiten strijd met knieblessure

Door: redactie

23/09/17 - 20u50

© reuters.

Christian Benteke kende geen gelukkige namiddag. De spits kreeg met zijn team Crystal Palace niet alleen voetballes van Manchester City (5-0), de Rode Duivel moest ook diep in de tweede helft het veld verlaten met een knieblessure.

Roy Hodgson, de coach van Palace, kon de fans na de match niet geruststellen. "Het ziet er niet goed uit voor Benteke", zei de trainer. "We denken dat zijn ligamenten geraakt zijn, maar we zijn niet zeker hoe erg het precies is. Morgen ondergaat hij een scan. Benteke komt volgend weekend zeker niet in actie tegen Manchester United."



Crystal Palace kent momenteel een rampseizoen. Het team uit Londen kon na zes speeldagen nog niet winnen en kwam bovendien nog niet tot scoren. Coach Frank de Boer werd al de laan uitgestuurd en vervangen door Roy Hodgson, maar ook dat bracht nog niet de gehoopte verbetering.



Op minder dan een jaar van het WK in Rusland zou een (zware) blessure ongelegen komen voor Benteke. 'Bentegoal' moest in 2014 met een gescheurde achillespees een kruis maken over het WK in Brazilië.