Winnende goal Lukaku verdwijnt naar achtergrond, 'penislied' gaat met de aandacht lopen

Kristof Terreur

23/09/17 - 21u01 Bron: @HLNinEngeland

© reuters.

Het verboden lied over het mannelijke lid van Romelu Lukaku blijft Engeland beroeren. Politiek correcte vingertjes gaan de lucht in. Nadat de Man United fans de 'beledigende en discriminerende' song opnieuw bovenhaalden op Southampton, zegt de club overtreders te zullen vervolgen op basis van videobeelden. Antidiscrimantiegroep Kick it Out roept om bewijsmateriaal in te sturen.

© epa. Zijn beslissende doelpunt tegen Southampton werd naar de achtergrond gedrukt. Engelse media focusten massaal op het verboden 'penislied', dat nu al drie wedstrijden op rij door een beperkt aantal fans wordt gezongen: "Romelu Lukaku, he's our Belgian scoring genius, with a 24 inch penis, scoring all our goals... ('hij is ons Belgisch goalgenie, met een penis van 60 centimeter maakt hij al onze doelpunten', red.)." Nadat Kick it Out, een Engelse antidiscriminatiegroep de tekst "beledigend en discriminerend" noemde, wegens het benadrukken van zwarte stereotiepen, kreeg het liedje bijzonder veel aandacht in de media. Man United distantieerde zich in een officieel statement van het liedje en riep zijn fans op het niet meer te zingen. Op vraag van de club reageerde ook Lukaku: "De fans bedoelden het goed, maar laten we dit hoofdstuk nu afsluiten." Lees ook Herbeleef hoe Belgen alweer een prominente rol opeisten tijdens bewogen dag in de Premier League

Goals, goals en goals: 8 op 8 voor Lukaku, hattrick voor Morata, vijfklapper voor City (en even paniek om Courtois)



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © reuters.