'Mister Penalty' Mignolet van schlemiel tot held bij Liverpool, dat felbevochten zege pakt op bezoek bij Leicester

Thomas Lissens

23/09/17 - 20u24

Liverpool heeft met 2-3 gewonnen op bezoek bij Leicester City. De 'Reds' hadden het knap lastig op het veld van de landskampioen van twee jaar geleden en dé hoofdrolspeler van de wedstrijd was Simon Mignolet. De 29-jarige Limburger liet zich op enkele foutjes betrappen en hij gaf ook een strafschop weg, maar die redde hij zelf knap. Voor Mignolet was het al de zevende strafschop die hij stopte in de Premier League sinds hij in 2013 tekende bij Liverpool.